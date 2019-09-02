MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorerLuiz Gustavo kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo
02.09.2019 - 19:52

Luiz Gustavo kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo

Fenerbahçe transferin son gününde flaş bir transfere imza attı. Fransız devi Marsilya'nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, 4 yıllığına transfer edildi. Peki Luiz Gustavo kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

Luiz Gustavo kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo

Fenerbahçe Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı orta-saha oyuncusu için KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) bildirimi yapıldı. İşte Luiz Gustavo'ya dair merak edilen her şey...

LUIZ GUSTAVO KİMDİR?

Luiz Gustavo Dias (d. 23 Temmuz 1987), ön libero mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2013 tarihinde Bayern Münih oyuncuyu tamamen transfer etmiştir.

Ağustos 2013'te Wolfsburg takımına transfer olmuştur. Wolfsburg Luiz Gustavo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 4 yıl boyunca Alman ekibinin formasını terleten Gustavo, 2017'de ise Fransız devi Marsilya'nın yolunu tuttu. Son iki yılı bu takımda geçiren Luiz Gustavo, gün itibariyle 4 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu...

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Brezilya Milli Takımının formasını 41 kez sırtına geçiren Gustavo, şimdiye dek 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulübümüz, Marsilya’dan Luiz Gustavo Dias ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Gustavo’ya çubuklu formamızla başarılar diliyoruz.

KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Juventus'lu yetenekten mükemmel gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de son dakika transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transferleri

Süper Lig'de son dakika transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transferleri

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'de!

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Allahyar'ı kiraladı!

Fenerbahçe, Allahyar'ı kiraladı!

Florin Andone, Galatasaray’da!

Florin Andone, Galatasaray’da!

Sıradaki Haber