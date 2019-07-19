Luiz Gustavo, Marsilya'ya rest çekti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın takımda görmeyi çok istediği Luiz Gustavo için kulüpler arasındaki görüşmelerde önemli yol kat edildi.

Tarafların 7 milyon Euro’ya anlaşması beklenirken, Sambacı’dan önemli bir çıkış geldi. Fransız basınında çıkan haberlere göre tecrübeli orta saha oyuncusu, takımdan ayrılmak istediğini teknik heyete ve yönetime iletti.

Luiz Gustavo’nun, “Burada şampiyonluk için yarışacak bir kadro kurulmayacak. Kadroya o kadar takviye yapılması mümkün görünmüyor. Artık şampiyonluk için oynamak istiyorum” dediği kaydedildi. Fransa’da PSG’nin her sezon şampiyonluğa ambargo koyması ve yüksek bedelli transferler yapması, diğer takımlara yarışa ortak olma imkanı vermiyor.