Luiz Gustavo stopere geçiyor

Beşiktaş derbisinde gelen kritik üç puanla moral kazanan Fenerbahçe, ligin ilk yarısını Rize’de bitirecek.

Teknik Direktör Ersun Yanal, derbi galibiyetinin anlamlı olabilmesi için Çaykur Rizespor’u da yenmeleri gerektiğini düşünüyor.Ancak Yanal ve teknik heyet, savunmada oluşan eksikliğe çare arıyor. Sadık’ın sakatlığı ve Serdar Aziz’in sarı kart cezalısı olması nedeniyle tandemde sıkıntı yaşanıyor.

Rize’nin hem iyi bir kontra atak takımı olması hem de maçın yapılacağı gün yağmur beklemesi nedeniyle ‘kaygan zemin’ endişesi öne çıkıyor.Bu nedenle Ersun Yanal, savunmayı hızlı isimlerle dolduracak. Yanal’ın Zanka’yı özellikle son Sivasspor deplasmanındaki ağır görüntüsü nedeniyle ikinci planda tuttuğu dile getirildi. Tandemi Breziyalı futbolcular; Jailson ile Luiz Gustavo oluşturacak. Beşiktaş maçında stopere geri dönen Jailson’un Rize’de de sahada olması kararlaştırıldı.

Bununla beraber Gustavo’nun da defansa kayarak böylece tandemin oluşturulması düşünüldü. Bu kararın alınmasında şu gerekçeler konuşuldu:

İkisi de kesici

- Gustavo ve Jailson’un hızlı olmaları en büyük etken. Rakibin defans arkası koşularına önlem açısından önemliler. Ayrıca Gustavo hava toplarında da etkili olabiliyor.

- İki oyuncu da kesici özelliklere sahip. Yine savunma arkasına atılacak toplara ilk müdahalede iki futbolcu da verimli olabilir.

- İki oyuncu çok iyi arkadaş ve aynı dili konuşuyorlar. İlk yarının son maçında bu uyum fayda sağlayabilir.

- Bu maçta alınacak olumlu sonuç, sezonun ikinci yarısında defans hattına yapılacak hamleler için belirleyici olur. Gustavo-Jailson tandemi adeta kurtarıcı buton gibi hep cepte durur.