Luiz Gustavo transferinde bitmeyen pürüz

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Luiz Gustavo konusu hala netleşmiş değil. Fenerbahçe son teklifini Marsilya’ya iletirken resmi anlaşma henüz gerçekleşmedi. Bu konuda Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud sürekli pürüzler çıkarıyor.

Son olarak L’Equipe’in özel haberinde, Başkan Jacques-Henri Eyraud’un Luiz Gustavo için transfer parasını peşin istediği ve taksitlendirme yapmayı düşünmediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin de Brezilyalı orta sahaya ödenecek parayı taksitler halinde Fransız kulübüne vermeyi düşündüğü kaydedildi.

İlk 2 teklifi az bulan Marsilya Başkanı, aradaki pürüzler giderilince bu sefer de peşin para diye diretmeye başladı.