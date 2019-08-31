31.08.2019 - 13:24
Luiz Gustavo transferinde bitmeyen pürüz
Luiz Gustavo transferinde artık sona gelen Fenerbahçe, Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud’u aşamıyor. İlk 2 teklifi redden Fransız kulübünün başkanı, şimdi de tüm parayı peşin isteyip, taksitlendirmeyi kabul etmiyor. Bu durum transferi geciktiriyor.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Luiz Gustavo konusu hala netleşmiş değil. Fenerbahçe son teklifini Marsilya’ya iletirken resmi anlaşma henüz gerçekleşmedi. Bu konuda Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud sürekli pürüzler çıkarıyor.
Son olarak L’Equipe’in özel haberinde, Başkan Jacques-Henri Eyraud’un Luiz Gustavo için transfer parasını peşin istediği ve taksitlendirme yapmayı düşünmediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin de Brezilyalı orta sahaya ödenecek parayı taksitler halinde Fransız kulübüne vermeyi düşündüğü kaydedildi.
İlk 2 teklifi az bulan Marsilya Başkanı, aradaki pürüzler giderilince bu sefer de peşin para diye diretmeye başladı.