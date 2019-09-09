Luiz Gustavo'da sorun yok

Senad Ok - Skorer

Sarı lacivertlilerde yeni transfer Luiz Gustavo, dün Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkmıştı. İlk yarının sonlarından ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlık geçiren Gustavo ikinci yarıda teknik direktör Ersun Yanal tarafından oyundan alınmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından Brezilyalı futbolcunun herhangi bir sorununun olmadığı öğrenildi. Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Gustavo Aytemiz Alanyaspor maçında görev alabilecek.

Bursaspor maçında sakatlık geçiren Gustavo böyle yerde kalmıştı