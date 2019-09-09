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09.09.2019 - 11:49

Luiz Gustavo'da sorun yok

Fenerbahçe'de Bursaspor maçında sakatlık geçirip ikinci yarıda oyundan alınan Luiz Gustavo'da herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

Senad Ok - Skorer

Sarı lacivertlilerde yeni transfer Luiz Gustavo, dün Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkmıştı. İlk yarının sonlarından ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlık geçiren Gustavo ikinci yarıda teknik direktör Ersun Yanal tarafından oyundan alınmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından Brezilyalı futbolcunun herhangi bir sorununun olmadığı öğrenildi. Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Gustavo Aytemiz Alanyaspor maçında görev alabilecek.

Bursaspor maçında sakatlık geçiren Gustavo böyle yerde kalmıştı

Luiz Gustavoda sorun yok

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