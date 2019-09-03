Luiz Gustavo'dan duygusal veda

Sarı lacivertli takım 6 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu transfer etmişti. Brezilyalı yıldız Fransız ekibine veda etmek için yeniden Fransa'ya döndü.

Marsilya'nın resmi hesabından paylaşılan veda videosunda geçirdiği 2 yıl için tüm takıma ve taraftarlara teşekkür eden Gustavo'nun kucağında çocuğuyla konuştuğu sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Mavi beyazlı kulübün bu paylaşımının altına Fenerbahçe resmi hesabı da bir yorum yaptı. Yapılan yorumda, "Artık yeni başarılarıyla bizimle, yaşattığı başarılarla da sizin aklınızda kalacak" denildi.

İşte Gustavo'nun gözyaşlarını tutamadığı o anlar



