Luka Modric, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı!

870 bin euro vergi kaçırmakla suçlanan Dünya Kupası finalisti Modric, ocak ayından beri süren vergi davası nihayet sonuçlandı. Yıldız futbolcu, suçlamaları kabul ederek 8 aylık hapis cezasına mahkum edildi ancak bu cezanın para cezasına çevrilmesi bekleniyor.

İspanya’nın en çok okunan gazetelerinden biri olan El Mundo’nun haberine göre Real Madrid’li oyuncu, 2013 yılında 290 bin, ilerleyen zamanlarda da 579 bin euro değerinde vergi kaçırdı. Adli süreç boyunca 1 milyon euro ödeyen Modric, kaçırdığı tutarın %40’ını da ödemek zorunda kalacak.

İspanya’da vergi kaçakçılığı ile ceza alan ilk oyuncu Luka Modric değil. Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz Haziran ayında çıktığı vergi kaçakçılığı davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra bu cezanın, para cezasına çevrilmesine karar verildi ve yıldız futbolcu 16,7 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Bir diğer vergi mahkumu ise Lionel Messi idi. Dünya yıldızı oyuncu çıktığı mahkemede 2,1 milyon euroluk vergi kaçırdığı suçuyla 21 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak bu ceza da para cezasına çevrildi. (Fanatik)