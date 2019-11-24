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24.11.2019 - 08:00 |

Luyindama buzdolabına!

Christian Luyindama’nın sözleşmesi donduruluyor.

Luyindama buzdolabına!

Milli maçta sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında kopma, dış menisküsünde yırtık belirlenen Christian Luyindama’nın sözleşmesi donduruluyor.
Yaşadığı ağır sakatlık yüzünden sezonu kapatan Demokratik Kongolu futbolcunun kontratını yarım sezon için askıya alacak olan sarı-kırmızılılar böylece devre arası için yabancı listesinde bir kişilik kontenjan açacak. Galatasaray’da boşalacak ilk kontenjan için Norveçli oyuncu Linnes kadroya yazılacak. Luyindama’nın sakatlığı sonrası savunmaya düşünülen takviye sayısı da ikiye çıkacak.

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