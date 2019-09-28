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Haberler GalatasarayLuyindama: "Gol yememek..."
28.09.2019 - 22:08 |

Luyindama: "Gol yememek..."

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.

Luyindama: "Gol yememek..."

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz üç puandı ama her zaman üç sonuç var futbolda. Bugün beraberlik çıktı. Konsantre olarak devam ediyoruz. Gol yememek defansif anlamda iyiydi, bundan sonraki maçlara odaklanacağız. Genel olarak baktığımızda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyunculara sahibiz. Lig uzun, daha süremiz var."

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