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Haberler GalatasarayLuyindama: Kızgınım
23.09.2019 - 16:18 |

Luyindama: Kızgınım

Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından sosyal medyadan 'kızgınım' paylaşımı yaptı.

Luyindama: Kızgınım

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Btc Türk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından 'kızgınım ama gelecek hafta sonu biz güç edecek' paylaşımı yapan Luyindama, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlara da mesaj vermiş oldu.

İşte o paylaşım

Luyindama: Kızgınım

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