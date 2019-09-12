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HaberlerGalatasarayLuyindama'nın menajeri Christophe Henrotay tutuklandı!
12.09.2019 - 09:23

Luyindama'nın menajeri Christophe Henrotay tutuklandı!

Galatasaray'da forma giyen Luyindama'nın menajeri Henrotay, Mitrovic ve Youri Tielemans transferlerinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Luyindama'nın menajeri Christophe Henrotay tutuklandı!

Belçika'da futbolda yolsuzlukla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Galatasaray forması giyen Christian Luyindama'nın da menajerliğini yapan Christophe Henrotay, Fransa'da tutuklandı.

Futbol Arena'da yer alan habere göre aynı zamanda Belçika ve Londra'da da yapılan aramalarda toplam 3 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Christophe Henrotay'ın Aleksandar Mitrovic ve Tielemans transferlerinde kara para akladığı öne sürüldü.

Carrasco, Mirallas ve Courtois'ın meanajeri...
Christophe Henrotay, aralarında Thibaut Courtois, Yannick Carrasco ve Kevin Mirallas gibi isimlerin de yer aldığı birçok futbolcunun menajerliğini yapıyor.

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