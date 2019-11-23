Luyindama’nın parası FIFA’dan

ONUR DİNÇER

Galatasaraylı Christian Luyindama milli takımda sakatlandı ve sezonu kapadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile yaptığı maçta sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık meydana gelen oyuncunun durumuyla ilgili kulüp doktoru Yener İnce, bu sakatlığın tedavisinin ortalama yedi ay sürdüğünü belirtti ve Luyindama’nın sezonu kapadığını duyurdu.



Sarı-kırmızılılar savunmadaki en önemli isimlerinden birini kaybederek sportif olarak ağır bir yara alsa da; finansal açıdan zararını karşılayabilecek. FIFA Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yedi yıldır, milli takımlarda sakatlanan futbolcuların kulüplerine ödeme yapılıyor. Oyuncunun milli takımda bulunduğu süre içerisinde sakatlanması 28 günden daha fazla sürerse FIFA tazminat ödüyor.



Bu ödeme, futbolcunun sahalardan uzak kaldığı süre boyunca maximum olarak günlük 20 bin 548 euro üzerinden gerçekleştiriliyor. Kongolu futbolcunun, Cim Bom’daki yıllık maaşı 1 milyon 50 bin euro... Altı aylık bir dönem üzerinden hesaplandığında bunun yarısı olan yaklaşık 500 bin euro FIFA tarafından kulübe gönderilecek. Ancak bunun için öncelikle Galatasaray’ın gerekli yasal evraklarla birlikte 28 gün içinde FIFA’ya başvurması gerekiyor.