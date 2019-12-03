03.12.2019 - 09:40 |
Lyon - Lille karşılaşması tek maç ve canlı bahisle Misli.com'da!
İddaa programında hafta içi mesaisi Fransa Ligue 1 heyecanına sahne olurken, günün önemli maçında son haftalarda yeniden ritim yakalayan Lyon, milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in kadrosunda bulunduğu Lille ile karşılaşırken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
Strasbourg deplasmanında geriden gelerek kazanan Lyon, son 5 lig maçında 4. galibiyetini almayı başardı ve ligde son dönemde yakaladığı çıkışı sürdürdü. Bu maçta 1 gol ve 1 asist üreten Cornet takımının yıldızıydı. Ev sahibinde savunmadan Marcal cezası ve Dubois ise sakatlığı nedeniyle yok. Ayrıca orta sahadan Aouar ve Mendes, forvet Depay’ın durumları şüphelli.
Osimhen’in penaltı golüyle Dijon karşısında evinde kazanan Lille, ligde 3 maç sonra 3 puanı bir arada gördü. Bu maçta Yusuf Yazıcı 71 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik süre almadı. İç sahada ligin en fazla puan alan ekibi olan Lille, deplasmanda ise 2 puanla ligin en az puan alan ekibi konumunda.
TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- İki ekip arasındaki son 5 maçta da karşılıklı goller atıldı.
- Lyon, 2014’ten beri evinde Lille karşısında kazanamıyor.
- Lille, ligdeki son deplasman galibiyetini 31 Mart tarihinde aldı.
TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %16’sı maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.