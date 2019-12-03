Lyon - Lille karşılaşması tek maç ve canlı bahisle Misli.com'da!

Strasbourg deplasmanında geriden gelerek kazanan Lyon, son 5 lig maçında 4. galibiyetini almayı başardı ve ligde son dönemde yakaladığı çıkışı sürdürdü. Bu maçta 1 gol ve 1 asist üreten Cornet takımının yıldızıydı. Ev sahibinde savunmadan Marcal cezası ve Dubois ise sakatlığı nedeniyle yok. Ayrıca orta sahadan Aouar ve Mendes, forvet Depay’ın durumları şüphelli.

Osimhen’in penaltı golüyle Dijon karşısında evinde kazanan Lille, ligde 3 maç sonra 3 puanı bir arada gördü. Bu maçta Yusuf Yazıcı 71 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik süre almadı. İç sahada ligin en fazla puan alan ekibi olan Lille, deplasmanda ise 2 puanla ligin en az puan alan ekibi konumunda.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 5 maçta da karşılıklı goller atıldı.

Lyon, 2014’ten beri evinde Lille karşısında kazanamıyor.

Lille, ligdeki son deplasman galibiyetini 31 Mart tarihinde aldı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER