Lyon'u Garcia Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon'un teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Rudi Garcia getirildi.Â

Bu sezon 11 resmi maÃ§Ä±n yalnÄ±zca 3'Ã¼nden galip ayrÄ±lan Olympique Lyon, teknik direktÃ¶r Sylvinho'nun gÃ¶revine son verilmesinden bir hafta sonra Rudi Garcia ile anlaÅŸtÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 55 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z teknik adamla sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. Garcia, kariyerinde Ã¼lkesinin Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille ve Marsilya takÄ±mlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼ Roma'yÄ± da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Â Ligue 1'deki son 7 maÃ§Ä±nÄ± kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sÄ±rada yer alÄ±yor.