Maaşta da El Clasico

CELAL UMUT EREN

İspanya’da liglerdeki takımların teknik heyet ve futbolculara bonuslarla beraber ödeyeceği maaşların raporu yayınlandı. 632.9 milyon euro ile Barcelona ve 566.5 milyon euro ile Real Madrid yine açık ara önde olurken, Atletico Madrid 293 milyon euro ile takipte kaldı.

Futbolda 2018-19 sezonunda transfer döneminin kapanmasıyla beraber İspanya La Liga’daki maaş raporu dikkat çekti. İspanya La Liga ve 2. Lig’de yer alan 42 kulübün tamamının teknik heyet ve futbolcularına bonuslarla beraber ödediği maaşlar detaylı olarak sıralandı.

La Liga ve 2. Lig ayrı listede verilirken, La Liga’da tahmin edildiği gibi Barcelona ile Real Madrid’in baskınlığı öne çıktı.

Dünya futbolunun en önemli derbilerinden biri sayılan ‘El Clasico’, maaş listesinde de göze çarptı. Kadrosunda Luis Suarez, Lionel Messi, Coutinho ve Paulinho gibi yıldızların yanında Malcom gibi bir genç yeteneğe de sahip olan Barcelona, teknik heyet ve takıma toplam 632.9 milyon euro ödüyor.

Cristiano Ronaldo ile vedalaşan Bale’li, Benzema’lı Real Madrid de 566.5 milyon euro ile ikinci sırada geldi. Diego Simeone’nin çalıştırdığı Griezmann’lı Diego Costa’lı Atletico Madrid ise 293 milyon euroluk maaş raporuyla 3. sırada kaldı. 100 milyon sınırını ise 3 kulüp geçti. Buna göre; 109.1 milyon euro ile Villarreal, 162.7 milyon euro ile Sevilla ve 164.6 milyon euro ile Valencia 3 haneli rakamlara erişti. La Liga’da en düşük maaş ödeyecek kulüp; 23.8 milyon euro Enes Ünal’ın forma giydiği ve Brezilyalı efsane Ronaldo’nun yüzde 51 hisselerini satın aldığı Valladolid oldu.

Serdar Gürler’in takımı Huesca 29.3 milyon euro, Emre Mor ile Okay Yokuşlu’nun oynadığı Celta Vigo da 50.9 milyon euro maaş ödeyecek.

Malaga ön planda

La Liga’nın ardından İspanya 2. Lig’de de ilginç rakamlar dikkat çekti. La Liga ile arasında dev bir makas olan ligde, teknik heyet ve futbolculara bonuslarla birlikte en fazla maaş ödeyecek kulüp Malaga oldu. Malaga’nın toplam ödeyeceği maaş 25.2 milyon euro olarak gösterildi. Hemen arkadan da 19.2 milyon euro ile Las Palmas kulübü geldi. Üçüncü sırayı 18.5 milyon euro ile Deportivo La Coruna aldı.

En düşük takım Reus Deportivo

La Liga ve İspanya 2. Lig’deki 42 takımın ödeyeceği maaşların listesinde en son sırada kalan takım Reus Deportivo oldu. İspanya 2. Ligi’nde yer alan kulüp, teknik heyet ve futbolcularına bonuslar da dahil sadece 3.1 milyon euro ödüyor.