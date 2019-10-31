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01.11.2019 - 00:04 | | AA

Mabetex - Beşiktaş TRC İnşaat: 58-95

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Mabetex'si 95-58 yendi.

Mabetex - Beşiktaş TRC İnşaat: 58-95

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 3. maçında Kosova temsilcisi Mabetex'si 95-58 yendi.

 Priştine Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 32-20 önde geçen siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 53-35 üstün gitti. Mücadelenin 3. periyodu sonunda 80-45 üstünlük yakalayan Beşiktaş TRC İnşaat, sahadan 95-58 galip ayrıldı. 

Siyah-beyazlı ekip, grubundaki ilk galibiyetini elde etti.

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