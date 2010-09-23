Maç boyunca sahada ağladı





İtalya basınında yer alan haberlerde, Sergio’nun sağ ayak bileğindeki bağların zarar gördüğü ve bir ay süresince forma giyemeyeceği belirtildi.



Brescia maçının uzatma dakikalarında rakip takımdan Kone ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan ve 3 oyuncu değiştirme hakkının daha önce kullanılmış olması nedeniyle yerini yedek kaleciye bırakamayan Sergio, maçı gözyaşları içinde tamamlamak zorunda kalmıştı.



Roma’nın kalesini, cumartesi günü İnter ile yapılacak Serie A ve gelecek hafta Cluj ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçlarında Bogdan Lobont’un koruması bekleniyor.