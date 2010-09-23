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Haberlerİtalya Serie AMaç boyunca sahada ağladı
23.09.2010 - 16:15 |

Maç boyunca sahada ağladı

Serie A’da Brescia ile oynanan maçı, sakatlığı nedeniyle gözyaşları içinde tamamlayan Roma kalecisi Julio Sergio’nun sahalardan bir ay uzak kalacağı açıklandı.

Maç boyunca sahada ağladı



İtalya basınında yer alan haberlerde, Sergio’nun sağ ayak bileğindeki bağların zarar gördüğü ve bir ay süresince forma giyemeyeceği belirtildi.

Brescia maçının uzatma dakikalarında rakip takımdan Kone ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan ve 3 oyuncu değiştirme hakkının daha önce kullanılmış olması nedeniyle yerini yedek kaleciye bırakamayan Sergio, maçı gözyaşları içinde tamamlamak zorunda kalmıştı.

Roma’nın kalesini, cumartesi günü İnter ile yapılacak Serie A ve gelecek hafta Cluj ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçlarında Bogdan Lobont’un koruması bekleniyor.

 

Kameralı kaleci antrenmanı!
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