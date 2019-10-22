Maç öncesi dostluk yemeği

Yemek organizasyonuna Galatasaray'dan başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, genel sekreter İlber Aydemir, yöneticiler Mahmut Recevik, Dorukhan Acar, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Oytun Özer, Emre Uğurlu katıldı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, üst yönetici (CEO) Angel Sanchez, yöneticiler Manuel Cerezo ile Jose Manuel Otero Lastres, kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno ile UEFA delegeleri yemekte yer aldı.

Organizasyon sonunda Mustafa Cengiz, Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Real Madrid ve UEFA yöneticilerine hatıra olarak Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısının maketini ve Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak olan mücadeleyi temsil eden portre hediye etti.

Florentino Perez ise Cengiz'e imzalı Real Madrid forması verdi.

Galatasaray'dan genç taraftara jest

Galatasaray Kulübü, Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız'ı Real Madrid maçında ağırladı.

Başkan Mustafa Cengiz'in daveti üzerine karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen Yıldız, karşılaşma öncesi Cengiz'i ziyaret etti.

Yaklaşık 400 basın mensubu akreditasyon yaptırdı

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabaka için yaklaşık 400 basın mensubu akreditasyon yaptırdı.

Karşılaşmaya 55'i İspanyol, olmak üzere 79 yabancı basın mensubu akreditasyon gerçekleştirdi. Türkiye'den basın mensuplarının katılımıyla bu sayı 338'e ulaştı.

UEFA da farklı ülkelerden yayıncı kuruluşlar için basın tribününden 84 kişilik yer ayırdı.