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HaberlerFenerbahçe Haberleri Maç sonu Ali Koç-Ersun Yanal sohbeti
22.12.2019 - 22:56 | | İSTANBUL (İHA)

Maç sonu Ali Koç-Ersun Yanal sohbeti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün hakkında haberler çıkan teknik direktörleri Ersun Yanal ile maç sonu otoparkta kısa bir süre sohbet etti.

Maç sonu Ali Koç-Ersun Yanal sohbeti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1’lik Beşiktaş galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün Teknik Direktörleri Ersun Yanal hakkında çıkan haberler üzerine, “Bu kadar yoğun eleştri içinde bütün hafta çalışan hocamız Ersun Yanal’ı tebrik ederim” diyen Başkan Koç, konuşması sırasında arkasından geçen Yanal’ı otoparkta arabasına binmeden yakaladı. Galibiyet için hocasını tebrik eden Koç, kısa bir süre Yanal ile sohbet etti.

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Ersun Yanal ile Emre birlikte basın toplantısında! 'Herkes haddini bilecek'

Öte yandan sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası basında çıkan haberler hakkında, “Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Bu saldırılarla biz yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil” yorumunu yapmıştı.

Maç sonu Ali Koç-Ersun Yanal sohbeti

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