Maç sonucu: Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe (İşte maçın özeti ve golleri)



Audi Cup 2019'da Fenerbahçe, ilk maçında turnuvanın ev sahibi Alman devi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu.



Müsabakada Bayern Münih'in gollerini 23. dakikada Sanches, 28. dakikada Goretzka, 31. , 44. (Pen) ve 58. dakikada Müller, 40. dakikada Coman kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü yeni transfer Max Kruse attı.

Bu sonuçla finale yükselen Bayern Münih, Tottenham ile eşleşti. Fenerbahçe ise üçüncülük maçı için Real Madrid ile karşılaşacak.



İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman

Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç

Savunmada Sadık-Jailson

Fenerbahçe'nin Bayern Münih önündeki stoper ikilisi; Sadık Çiftpınar ile Jailson olacak. Sağ beke de Mauricio Isla geri döndü. Ozan Tufan ve Mehmet Ekici ikilisi merkez orta sahada, Max Kruse ise ofansif oyun kurucu rolünde olacak.

Allianz Arena'da Türk bayramı

AUDI Cup 2019'da Türk taraftarlar adeta gövde gösterisi yaptı. Münih'te ve çevre illerde yaşayan Türkler, Allianz Arena'ya akın etti.

Statta her yerde sarı-lacivertli taraftarlar göze çarptı. Neredeyse Bayern Münih taraftarlarından daha çok Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarların olduğu görüldü. Türk taraftarlar, Almanya saati ile 17.00'dan itibaren stada giriş yaptı.



Fenerbahçe taraftarları adeta ev sahibi takım havası yarattı.

Özel koreografi

AUDI Cup için maç öncesinde özel bir koreografi hazırlandı. Turnuvaya katılım gösteren 4 takımın da sembol edildiği kartonlar, sahanın ortasında tek tek yansıtıldı.



Organizasyon logosunun çevresinde kulüplerin armaları tek tek havaya kaldırıldı. Daha sonra yine 4 takımın bayrakları saha kenarında turlar atarak koreografinin etrafında gezdirildi. Hemen ardından da futbolcuların seremoniye çıkışı beklendi.



Şenol Güneş'ten yakın takip

A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin AUDI Cup mücadelesini Allianz Arena'da takip etti. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile yapacağı maç için stadyumdaki yerini aldı.

Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele edecek Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın katıldığı turnuvaya sarı-lacivertli takım şu isimlerle gidecek:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Alman Bayern Münih Kulübü ve stratejik ortaklarından Audi’nin sponsorluğunda düzenlenen 4’lü turnuvaya Türkiye’den ilk kez Fenerbahçe katıldı.

Organizasyon komitesi yetkilileri 125 bin adet bilet satıldığını bildirdi.

Avrupa takımlarının sezon öncesi en önemli test yeri olan Audi Cup’ın yaratacağı ekonominin 20 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.

MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ