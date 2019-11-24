Maça damga vuran performans! 7 gol birden attı...

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Japonya 2. Ligi'nde oynanan Kashiwa Reysol-Kyoto Sanga maçını izleyenler tam 14 golle karşılaştı. Ligin lideri Kashiwa, sahasında Kyoto Sanga'yı konuk etti.

Çok rahat bir oyunla rakibini mağlup eden ev sahibi ekip sahadan 13-1'lik skorla ayrıldı. Maçta fırtınalar estiren futbolcu ise Kashiwa Reysol adına mücadele eden Michael Olunga'ydı.

Kenyalı forvet 13 golün 7'sini atarak mücadeleye damga vuran isim oldu. Bu sezon forma giydiği 32 resmi maçta 21. golünü atan Olunga'nın 7 de asisti bulunuyor.

Golcü futbolcu aynı zamanda Kenya Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

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