Maccabi Fox- Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

THY Euroleague'de 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Fox'a konuk olacak. Geride kalan 4 haftada tek galbiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz sezonları mumla arayan Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Fox karşısında galibiyet alıp yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.

Geride kalan dört haftada sadece Baskonia karşısında galibiyet alan Fenerbahçe Beko Olympia Milano, Kızılyıldız ve Real Madrid maçlarından mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe Beko'nun bu akşam İsrail'de karşılacağı Maccabi Fox ise geride kalan dört haftada 2 galibiyet 2 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor. Maccabi Fox, Valencia ve Kızılyıldız'ı devirirken Real Madrid ve Khimki karşısında kaybeden taraf oldu.

MACCABİ FOX-FENERBAHÇE BEKO MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Maccabi Fox-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22:05'te başlayacak. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS HABER ekranından şifresiz olarak yayınlanacak.