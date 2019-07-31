Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolMaccabi Tel Aviv, Quincy Acy'i transfer etti
31.07.2019 - 10:52| İSTANBUL (İHA)

Maccabi Tel Aviv, Quincy Acy'i transfer etti

İsrail takımlarından Maccabi FOX Tel Aviv, 7 yıl NBA'de oynayan ABD'li basketbolcu Quincy Acy ile anlaştı.

Maccabi Tel Aviv, Quincy Acy'i transfer etti

THY Euroleague takımlarından Maccabi Tel Aviv, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ekibi bu kapsamda ABD'li basketbolcu Quincy Acy'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Acy ile anlaştığını duyurdu. Başarılı oyuncu kariyerinde ilk kez Euroleague'de mücadele edecek.


28 yaşındaki basketbolcu, 7 yıllık NBA kariyerinde 337 karşılaşmada 4.9 sayı ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Skorer Tv Haber Bülteni - 31 Temmuz 2019
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adil Sani Konukoğlu: Ses getirecek transferimiz olabilir

Adil Sani Konukoğlu: Ses getirecek transferimiz olabilir

TFF Başkanı Özdemir: Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak

TFF Başkanı Özdemir: Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak

Hande Baladın'ın gözü olimpiyatlarda

Hande Baladın'ın gözü olimpiyatlarda

Maccabi Tel Aviv, Quincy Acy'i transfer etti

Maccabi Tel Aviv, Quincy Acy'i transfer etti

Sıradaki Haber