‘Maçları VAR yönetiyor’

İngiltere Premier Lig’de Tottenham’ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, son dönemin en çok konuşulan konusu Video Yardımcı Hakem uygulamasını değerlendirdi. Mourinho, Tottenham’ın 1-0 yenildiği Southampton maçı sonrası eleştiriler getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı düzenlediği basın toplantısında herkesin zaman zaman tepki gösterdiği VAR kararlarıyla alakalı maçı yöneten orta hakemlere yönelik ilginç yorumlar getirdi.



Portekizli menajer, isminde ‘yardımcı’ geçen videolu sistemin tam tersi bir şekilde maçları yöneten esas mercii olduğunu belirtti. Mourinho, hem İngiltere’de hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de diğer liglerde gözlemlerinden yola çıkarak yaptığı açıklamasında, “Bence bu sistem hakemlere yardımcı değil, bu sistem direkt olarak maçları yönetiyor. Yani aslında orta hakemler, bu sisteme yardım ediyor. Hatta bu sistemin adı değişmeli. Sadece ‘Video Sistemi’ denilmeli. Yani ‘yardımcı’ kelimesi çıkarılmalı. Çünkü kararları bu Video Sistemi veriyor. Sahadakiler esas yardımcı olanlar. Mesela bir penaltı pozisyonu, penaltı olmasına rağmen VAR uyarmadığı için hakem de penaltı vermedi, eğer uyarsaydı karar penaltı olacak. Bence bu sistem maçları hakem olarak yönetiyor. Bana göre garip” ifadelerini kullandı.