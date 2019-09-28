Madrid derbisinin canlı bahis heyecanı Misli.com'da

La Liga’da 2 maçlık aranın ardından Mallorca deplasmanında Diego Costa ve genç yıldızı Joao Felix’in golleriyle kazanan Atletico Madrid, zirveyle arasınında çok açılmasına izin vermedi. Bu sezon ligde oynadıkları 6 maçın 4’ünde gol yemediler. Yeni stadyumları Wanda Metropolitano’da oynadıkları 23 La Liga maçının sadece birinde sahadan yenil ayrıldılar. Bu maçtan sonra Devler Ligi’de Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkacak olan Atletico Madrid’de Alvaro Morata cezalı.

Ligde haftaya zirvede giren Real Madrid, son olarak Osasuna’yı evinde 2-0 yenerek ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Savunmasını ilk haftalarda göre düzelten Real Madrid, Osasuna karşısında rakibine kaleyi bulan şut üretme imkânı vermedi. Bu haftaya kadar La Liga’da maç başına 16 şut üreten Real Madrid, şu anda bu alanda ligin en iyisi. Bu yaz oynanan hazırlık maçında 10 gol çıkarken, Atletico Madrid 7-3 kazandı. Konuk ekipte savunmacı Mendy sakat, Marcelo’nun ise durumu şüpheli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde her iki ekip de en azından bir gol attı.

Real Madrid, Atletico Madrid ile oynadığı son 20 resmi maçın sadece 4’ünü kazanabildi.

Bu sezon Atletico Madrid’in ligde oynadığı 6 maçın 5’i 2,5 Gol Altı bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER