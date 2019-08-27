27.08.2019 - 12:49| Spor Arena
Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da seçim yok...
Mahkeme, Galatasaray yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Buna göre; Mustafa Cengiz yönetimi olağanüstü genel kurula davet edilemeyecek.
Mahkeme, Galatasaray yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Buna göre; Mustafa Cengiz yönetimi olağanüstü genel kurula davet edilemeyecek.
Mahkeme, ihtiyati tedbir talebinin kabulüne, denetim kurulunun ibra edilmeme kararının tedbiren durdurulması için 50 bin TL teminat yatırılmasına karar verdi.