Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da seçim yok...

Mahkeme, Galatasaray yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Buna göre; Mustafa Cengiz yönetimi olağanüstü genel kurula davet edilemeyecek.

Mahkeme, ihtiyati tedbir talebinin kabulüne, denetim kurulunun ibra edilmeme kararının tedbiren durdurulması için 50 bin TL teminat yatırılmasına karar verdi.