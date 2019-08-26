Maja Ognjenovic, VakÄ±fBank'a transfer oldu

2018-2019 sezonunu FIVB KulÃ¼pler DÃ¼nya ÅžampiyonluÄŸu, Sultanlar Ligi ÅžampiyonluÄŸu ve CEV Åžampiyonlar Ligi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼yle noktalayan VakÄ±fBank Spor KulÃ¼bÃ¼, Rusya ekibi Dinamo Moskova'da forma giyen Maja Ognjenovic'i kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

VakÄ±fBank'Ä±n resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â ''Yeni sezon transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden VakÄ±fBank Spor KulÃ¼bÃ¼, SÄ±rp oyuncu Maja Ognjenovic'i renklerine baÄŸladÄ±. 1.83 boyundaki pasÃ¶r, gelecek sezon sarÄ±-siyahlÄ±lar'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in mÃ¼cadele edecek. Maja'ya VakÄ±fBank'a hoÅŸ geldin diyor, sporcumuza yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± her kulvarda ÅŸampiyonluk hedefleyen VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±mÄ±z'da baÅŸarÄ±lar diliyoruz'' ifadeleri yer aldÄ±.

VakÄ±fBank'Ä±n yeni transferi Maja Ognjenovic'in kariyer Ã¶zeti ÅŸu ÅŸekilde:

6 AÄŸustos 1984 yÄ±lÄ±nda SÄ±rbistan'Ä±n Zrenjanin ÅŸehrinde dÃ¼nyaya gelen Maja Ognjenovic, voleybola 12 yaÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±. Profesyonel kariyerine OK Postar takÄ±mÄ±nda adÄ±m atan SÄ±rp oyuncu, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen kulÃ¼plerinde forma giydi.

DÃ¼nyanÄ±n en iyi pasÃ¶rleri arasÄ±nda gÃ¶sterilen Maja Ognjenovic, hem kulÃ¼p hem de milli takÄ±m kariyerinde bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza attÄ±. 2004 yÄ±lÄ±nda KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'la SÄ±rbistan Ligi ÅŸampiyonluÄŸunu elde eden 1984 doÄŸumlu oyuncu, 2007 ve 2008'de Metal Galati'yle hem Romanya Ligi hem de Romanya KupasÄ±'nÄ± kazanmayÄ± baÅŸardÄ±. 2009'da Monte Schiavo Banca'yla CEV Challenge KupasÄ±'nÄ± alan Maja, 2014 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda ise Chemik Police'yle Polonya Ligi'nde mutlu sona ulaÅŸtÄ±.Â

2016 yÄ±lÄ±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA'yla 2016 FIVB KulÃ¼pler DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda ÅŸampiyon olan SÄ±rp pasÃ¶r, 2018 yÄ±lÄ±nda da CEV KupasÄ±'nÄ± kazanan takÄ±mda yer aldÄ±. 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana SÄ±rbistan Milli TakÄ±mÄ±'nda forma giyen Maja, 2009, 2010 ve 2011 yÄ±llarÄ±nda Avrupa Ligi ÅŸampiyonluklarÄ± yaÅŸarken, 2011 yÄ±lÄ±nda KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda da mutlu sona ulaÅŸtÄ±. 1984 doÄŸumlu pasÃ¶r, 2018 FIVB DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ± kazanan SÄ±rbistan Milli TakÄ±mÄ± kadrosunda yer alÄ±rken, 2016 Rio OlimpiyatlarÄ±'nda da milli takÄ±mla gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±.

BÄ°REYSEL BAÅžARILARI

2007 KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ±: En Ä°yi PasÃ¶r

2009 CEV Challenge KupasÄ±: En Ä°yi PasÃ¶r

2010 KadÄ±nlar Avrupa Ligi: En Ä°yi PasÃ¶r

2011 KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ±: En Ä°yi PasÃ¶r

2011 KadÄ±nlar Avrupa Ligi: En Ä°yi PasÃ¶r

2012 KadÄ±nlar Avrupa Ligi: En Ä°yi PasÃ¶r

2015 CEV Åžampiyonlar Ligi: En Ä°yi PasÃ¶r

2015 KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ±: En Ä°yi PasÃ¶r

Â