Makine Çağlar

CELAL UMUT EREN

A Milli Takım ve Leicester City’de bu sezon önemli işler yapan Çağlar Söyüncü, İngiltere’de gündem toplamaya devam ediyor. Premier Lig’de 13. hafta öncesi Daily Mirror Gazetesi, Çağlar’a 2 tam sayfa ayırıp, ‘makine’ benzetmesi yaptı.



Brighton-Leicester City maçı öncesi yapılan bu değerlendirmede 23 yaşındaki stoperin menajer Brendan Rodgers idaresinde yakaladığı gelişim ve devam eden yükselişi aktarıldı. Brendan Rodgers’ın Leicester City’ye getirdiği başarıda defansın etkili olduğu ve Çağlar’ın takımın kalbi konumuna geldiği bildirildi.

Bir kez daha Harry Maguire’ın Manchester United’a transferi sonrası yaşanan boşluk endişesini Çağlar’ın çok iyi doldurduğu vurgulandı. Genç savunmancının hocası Brendan Rodgers ile çok iyi bir dönüşüm sağladığı kaydedildi.



Brendan Rodgers’ın röportajına da yer verilen haberde, Çağlar Söyüncü ile ilgili oluşan transfer haberlerine de net cevaplar verdi. Ocak ayında Çağlar başta olmak üzere hiçbir oyuncusunu kaybetmek istemediğini anlatan İskoç teknik direktör, birçok spekülasyon ve dedikodunun olduğunu, bunun da normal geldiğini söyledi.



Ayrıca haberin detayında Çağlar Söyüncü’nün başı çektiği Leicester savunmasının başarılı istatistikleri tablolar halinde sunuldu.