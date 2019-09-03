Malaga, Okazaki'nin sözleşmesini feshetti

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İspanya 2. Lig takımlarından Malaga'da Okazaki şoku yaşandı. Mavi beyazlı takım, 1 ay önce Leicester'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Japon futbolcuyu takım kadrosuna yazamadı.

Bunun sebebi ise İspanya'da uygulanan maaş sınırlaması kuralı. Bu kural yüzünden kadroya yazılamayan golcü futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Transfer döneminin de bitmesiyle Okazaki boşta kaldı.

Kariyerinde 447 maça çıkan 33 yaşındaki golcünün 111 golü bulunuyor.