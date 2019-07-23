Malaga, Seleznov'u kamp kadrosuna dahil etmedi
Seleznov ile yollarını isteyen ancak sözleşmesi nedeniyle bunu yapamayan Malaga kulübü, kendisiyle ilgilenen Türk kulüpleriyle görüşebilmesi için golcü oyuncuyu sezon öncesi kampının dışında bıraktı.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Malaga yolları ayrıldı zannedilen Yehven Seleznov’un kulüp ile bir yıl daha kontratı olduğu ortaya çıktı. Akhisarspor’dan geçtiğimiz sezonun devre arasında İspanya’ya giden Ukraynalı forvet, burada beklentilerin altında kaldı ve sezonu gol veya asist yapamadan tamamladı.
İspanyol ekibinin kendisiyle yolları ayırmak istediği ancak sözleşme durumundan dolayı bunu yapamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine futbolcudan kendisine kulüp bulması istendi. Türkiye’den talipleri bulunan oyuncuya bu çalışmaları yürütmesi için kolaylık gösterildi.
Türk takımlarıyla transfer görüşmesi yapabilmesi için Seleznov’a özel izin verildi. Sezon öncesi kampından azade edilen ve geç katılması göze alınan futbolcuya Türkiye’deki kulüplerle görüşme yapması için bu iznin verildiği belirlendi.