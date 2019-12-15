‘Malatya ciddi rakip’

SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’de üst üste 7. galibiyetine bugün Yeni Malatyaspor karşısında imza atmak isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı hız kesmeden yola devam etmek zorunda olduklarını söyledi. Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı rakiplerinin ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu kaydeden Avcı, Fenerbahçe derbisine moralli gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

Futbolcularıyla yaptığı toplantıda galibiyet serisinin yanı sıra oyun kalitesinin de her geçen gün arttığını dile getiren siyah-beyazlı hocanın, “Evimizde taraftarımızın önünde oynamamız bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü rakibimiz gerçekten çok güçlü bir ekip. Günümüz futbolunun tüm özelliklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Dikkatli olmalıyız. Topu üçüncü bölgeye taşırken herkes üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeli. Bulduğumuz gol pozisyonlarını cömertçe harcama lüksümüz yok” diye konuştuğu bildirildi.

Top kaybı uyarısı

Özellikle kanatların iyi çalışması gerektiğini oyuncularına aktaran Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki gerginliğin bu karşılaşmada tekrarlanmamasını istedi. Geriye dönüşlerde takımın enerjisinin boşa harcandığını ifade eden siyah-beyazlı teknik adam orta alanda yapılan top kayıplarının minimum seviyeye indirilmesi talimatını da verdi.