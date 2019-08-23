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23.08.2019 - 12:01| MALATYA (İHA)

Malatyaspor, Acquah ve Ömer Bayram ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor, Gana Milli Takımı'nın orta sahasında görev yapan ve geçen sezonu İtalya Serie A takımlarından Empoli’de geçiren Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı.

Malatyaspor, Acquah ve Ömer Bayram ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de ilk 8 içinde yer almayı hedefleyen Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirdi. İsmi Trabzonspor ile de anılan 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah’ın, sarı-kırmızılılar için Türkiye’ye geldiği ve resmi sözleşmenin ardından takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Geçen sezonu Serie A takımlarından Empoli’de geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu, 28 maçta forma giyerken, 2 de gol attı.

Ömer Bayram ile anlaşmaya varıldı
Yeni Malatyaspor yönetiminin sol bek arayışları ise devam ediyor. Sarı kırmızılılar, son olarak Galatasaray’da oynayan Ömer Bayram ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcuyla anlaşma sağlayan Malatya temsilcisinin, Galatasaray Kulübü ile de aradaki pürüzleri giderdiği takdirde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Malatyaspor, Acquah ve Ömer Bayram ile anlaşmaya vardı

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