30.08.2019 - 12:11| MALATYA (Ä°HA)
Malatyaspor'da futbolculara deÄŸiÅŸen kurallar anlatÄ±ldÄ±
BTC Turk Yeni Malatyasporlu futbolculara, TFF Hakem EÄŸitimcisi ve Ãœst Klasman GÃ¶zlemcisi DoÃ§. Dr. SÃ¼rhat MÃ¼niroÄŸlu tarafÄ±ndan 2019-2020 sezonunda deÄŸiÅŸen oyun kurallarÄ±na iliÅŸkin seminer verildi.Â
SÃ¼per Ligâ€™in 3. haftasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Nurettin Soykan Tesisleri'nde sÃ¼rdÃ¼ren BTC Turk Yeni Malatyasporâ€™da yapÄ±lan idmanÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular seminere katÄ±ldÄ±. Futbolculara, TFF Hakem EÄŸitimcisi ve Ãœst Klasman GÃ¶zlemcisi DoÃ§. Dr. SÃ¼rhat MÃ¼niroÄŸlu tarafÄ±ndan 2019-2020 sezonunda deÄŸiÅŸen oyun kurallarÄ±na iliÅŸkin seminer verildi.Â
Seminerin futbolculara deÄŸiÅŸen kurallarla ilgili bilgi verme amaÃ§lÄ± olduÄŸunu belirten Sportif DirektÃ¶r Ali RavcÄ±, faydalÄ± bir toplantÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â