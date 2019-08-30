Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerEvkur Yeni MalatyasporMalatyaspor'da futbolculara deÄŸiÅŸen kurallar anlatÄ±ldÄ±
30.08.2019 - 12:11| MALATYA (Ä°HA)

Malatyaspor'da futbolculara deÄŸiÅŸen kurallar anlatÄ±ldÄ±

BTC Turk Yeni Malatyasporlu futbolculara, TFF Hakem EÄŸitimcisi ve Ãœst Klasman GÃ¶zlemcisi DoÃ§. Dr. SÃ¼rhat MÃ¼niroÄŸlu tarafÄ±ndan 2019-2020 sezonunda deÄŸiÅŸen oyun kurallarÄ±na iliÅŸkin seminer verildi.Â

Malatyaspor'da futbolculara deÄŸiÅŸen kurallar anlatÄ±ldÄ±

SÃ¼per Ligâ€™in 3. haftasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Nurettin Soykan Tesisleri'nde sÃ¼rdÃ¼ren BTC Turk Yeni Malatyasporâ€™da yapÄ±lan idmanÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular seminere katÄ±ldÄ±. Futbolculara, TFF Hakem EÄŸitimcisi ve Ãœst Klasman GÃ¶zlemcisi DoÃ§. Dr. SÃ¼rhat MÃ¼niroÄŸlu tarafÄ±ndan 2019-2020 sezonunda deÄŸiÅŸen oyun kurallarÄ±na iliÅŸkin seminer verildi.Â 

Seminerin futbolculara deÄŸiÅŸen kurallarla ilgili bilgi verme amaÃ§lÄ± olduÄŸunu belirten Sportif DirektÃ¶r Ali RavcÄ±, faydalÄ± bir toplantÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Günün DetayÄ± - 30 AÄŸustos 2019
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Malatyaspor'da futbolculara deÄŸiÅŸen kurallar anlatÄ±ldÄ±

Malatyaspor'da futbolculara deÄŸiÅŸen kurallar anlatÄ±ldÄ±

GençlerbirliÄŸi milli araya moralli girmek istiyor

GenÃ§lerbirliÄŸi milli araya moralli girmek istiyor

Samsunspor'da Süper Lig özlemi

Samsunspor'da SÃ¼per Lig Ã¶zlemi

Ian Rush: Ä°stanbul, Liverpool taraftarlarÄ± için özel bir ÅŸehir

Ian Rush: Ä°stanbul, Liverpool taraftarlarÄ± iÃ§in Ã¶zel bir ÅŸehir

SÄ±radaki Haber