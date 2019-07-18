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18.07.2019 - 20:59| Skorer-AA

Malatyaspor'un rakibi Olimpija Ljubljana oldu!

Avrupa Ligi ön eleme 2. turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana oldu.

Malatyaspor'un rakibi Olimpija Ljubljana oldu!

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Slovenya'nın Olimpija takımı oldu. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki 1. ön eleme turu rövanş maçında Rigas (Letonya), deplasmanda 3-2 yendiği Olimpija'yı konuk etti. Olimpija, Çekiçi'nin 45+1 ve Savic 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Eşleşmeyi 4-3 kazanan Olimpija, 2. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.

 Türk hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmada ise Aberdeen, evinde 2-1 yendiği RoPS'u deplasmanda da aynı skorla geçerek 2. ön eleme turuna çıktı.

İlk maç
25 Temmuz: Malatyaspor-Olimpija Ljubljana

Rövanş
1 Ağustos: Olimpija Ljubljana-Malatyaspor

 

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