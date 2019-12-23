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23.12.2019 - 11:46 |

Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Malcolm Thomas Fenerbahçe Beko'da

Sabah saatlerinde 3 aylık sözleşmesi biten ve yolların ayrıldığı açıklanan Vladimir Stimac'ın ardından Fenerbahçe Beko bu kez de yeni transferini duyurdu.

Sarı lacivertli takım ABD'li pivot Malcolm Thomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

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Fenerbahçe Beko'da Stimac'la yollar ayrıldı

Açıklama şöyle:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

8 Kasım 1988 Columbia Missouri’de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas’a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Malcolm Thomas Fenerbahçe Bekoda

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