Malen şov sürüyor! 17 maçta 14 gol...

Donyell Malen, PSV Eindhoven'ı sırtlamaya devam ediyor... Hollanda ekibi FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Rosenborg'u deplasmanda 4-1 yendi. 20 yaşındaki yıldız, bu maçı da boş geçmedi ve 2 gole imzasını koydu. PSV'nin diğer gollerini Rosario ve Dumfries kaydetti.

İkide iki yapan PSV 6 puanla D Grubu'nun zirvesinde yer aldı. Bu sezon Hollanda Ligi'nde Vitesse maçında 5 gol atarak yıldızlaşan Donyell Malen, 17 maçta 14 gole ulaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti.