04.10.2019 - 08:52 | | Skorer Dış Haberler
Malen şov sürüyor! 17 maçta 14 gol...
PSV Eindhoven'ın 20 yaşındaki yıldızı, Hollanda ekibinin Rosenborg'u 4-1 yendiği maçta da 2 gole imzasını koydu. Malen 17 maçta 14 gole ulaşarak göz kamaştıran bir performans sergiledi.
Donyell Malen, PSV Eindhoven'ı sırtlamaya devam ediyor... Hollanda ekibi FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Rosenborg'u deplasmanda 4-1 yendi. 20 yaşındaki yıldız, bu maçı da boş geçmedi ve 2 gole imzasını koydu. PSV'nin diğer gollerini Rosario ve Dumfries kaydetti.
İkide iki yapan PSV 6 puanla D Grubu'nun zirvesinde yer aldı. Bu sezon Hollanda Ligi'nde Vitesse maçında 5 gol atarak yıldızlaşan Donyell Malen, 17 maçta 14 gole ulaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti.