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Haberlerİngiltere Premier LigManchester City 3 puanı 3 golle aldı! Agüero '400' oldu...
25.08.2019 - 20:30| AA

Manchester City 3 puanı 3 golle aldı! Agüero '400' oldu...

Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. Arjantinli yıldız Agüero, kariyerinde 400 gole ulaştı.

Manchester City 3 puanı 3 golle aldı! Agüero '400' oldu...

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında Bournemouth'a konuk oldu.Konuk takım, 15 ve 64. dakikalarda Sergio Agüero, 43. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle 3-1 galip geldi. Bournemouth'un tek golünü, 45+3. dakikada Harry Wilson kaydetti. 

Bu arada Arjantinli yıldız futbolcu Agüero, kariyerinde 400 gole ulaştı. Bu sonuçla Manchester City, 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Bournemouth ise 3 maç sonunda 4 puanda kaldı.

Manchester City 3 puanı 3 golle aldı Agüero 400 oldu...

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