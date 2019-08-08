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08.08.2019 - 23:34| AA

Manchester City, Carson ile anlaÅŸtÄ±

Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'Ä± kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â

Manchester City, Carson ile anlaÅŸtÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'Ä± kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â 

Manchester City KulÃ¼bÃ¼, 33 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz file bekÃ§isi Carson'Ä±n sezon sonuna kadar kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bir dÃ¶nem Bursaspor'da da gÃ¶rev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geÃ§en sezon takÄ±mÄ±yla 33 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.

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