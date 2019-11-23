Manchester City - Chelsea: 2-1

Transfer yasağıyla sezona giren ve Menajer Lampard ile ivme yakalayan Chelsea deplasmanda şampiyonluk isteyen Manchester City'i konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-1 kazandı.

Maçta Manchester City'nin gollerini 29. dakikada Kevin De Bruyne ve 37. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Chelsea'nin tek golünü 21. dakikada Kante attı.

Bu sonuçla puanını 28'e yükselten Manchester City 3. sıraya çıktı. Chelsea ise 26 puanla 4. sıraya geriledi.

İLK 11'LER



Manchester City: Ederson, Cancelo, Mendy, Stones, David Silva, Fernandinho, De Bruyne, Rodri, Aguero, Mahrez, Sterling

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Emerson, Tomori, Kovavic, Jorginho, Kante, Pulusic, William, Abraham