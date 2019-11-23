Manchester City - Chelsea maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Milli aradan önce Liverpool’a konuk olan Manchester City, seyir zevki oldukça yüksek olan mücadelede maçın başlarında yediği gollerin ardından çabalasa da geri gelemedi ve bu sezon Premier Lig’deki 3. yenilgisini almış oldu. Bu sezon ligde sadece evinde kaybettiği Wolverhampton maçında gol atamayan Manchester City, geçen sezon evinde Chelsea’ya 6 gol atmıştı. Cezalı Bernado Silva’dan yoksun olan antrenör Pep Guardiola’nın ekibinde kaleci Ederson’un da durumu şüpheli.

Oldukça üstün oynadığı maçta Crystal Palace karşısında ikinci yarıda bulduğu 2 golle kazanan Chelsea, milli maç arasına moralli girdi. Tıpkı rakibi gibi zirvenin uzağında olan Chelsea, ilk 6 haftada sadece 2 maç kazanmıştı; ancak ligdeki son 6 maçtan da galibiyetle ayrıldılar. Mavilerde orta sahadan Ross Barkley ve Callum Hudson-Odoi’nin sakatlığı sürerken forvet Pulisic’in oynama ihtimali olduğu belirtildi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Chelsea deplasmandaki son 7 resmi maçını da kazanmayı başardı.

Premier Lig’de 19 golle M.City evinde en çok gol atan takım, Chelsea ise 18 golle deplasmanda en çok gol atan ekip.

İki ekip arasındaki son 6 maç da karşılıklı gol yok bitti

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Bu hafta sonu oldukça zengin gözüken İddaa bülteninin akşam seansında Tek Maç oynanabilecek ve aynı zamanda Canlı Bahis de yapılacak önemli mücadelesinde Misli.com üyeleri ilk tercihini %52 oranında Manchester City galibiyetinden yana kullanmış durumda.



Bu tercihin ardından ise %13 oranla maçta tarafların en az 3 gol bulacağı düşüncesiyle 2,5 Gol Üstü seçeneği Misli.com üyelerinin kuponunda yerini almış.

PREMIER LİG’İN USTA YORUMCUSU M.F. TANIRLI NE DİYOR?

Premier Lig’de bu sezon iç sahada en çok gol atan Man City(19 gol), deplasmanda ligin gol kralı Chelsea’yi (18 gol) ağırlayacak. Man City’de Bernardo Silva eksikler listesine yeni eklenen isim ama Pep’i düşündürmüyor. Chelsea, Lampard ile çok iyi çıkış yakalasa da tecrübe ve yetenek sayısı City’de oldukça fazla. Chelsea’de son dönemin yıldızı olan ve Hazard’ı aratmayan Pulisic’in durumu Cuma sabah saatlerinde belirsizdi ancak gece oynayabileceği açıklandı. Kritik eksik yok artık. Pep, şampiyonluk yarışında sürprize izin vermek istemiyor ama Liverpool’dan sonra en çok kaybettiği takım Maviler. Etihad’da keyifli ve gollü 90 dakika bizleri bekliyor. Man City kazanır ve üst olur.