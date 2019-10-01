Manchester City Dinamo Zagreb maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City Dinamo Zagreb maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Manchester City Dinamo Zagreb maçı ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

MANCHESTER CITY DINAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Dinamo Zagreb maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports Max 2 HD'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Gundogan, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Aguero

Dinamo Zagreb: Livakovic; Stojanovic, Theophile, Peric, Leovac; Moro, Ademi, Dilaver, Orsic; Dani Olmo, Petkovic.