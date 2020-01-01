Manchester City-Everton: 2-1

Premier Lig'de hafta içi heyecanı yaşanıyor... Guardiola'nın Manchester City'si, yeni hocası Carlo Ancelotti ile çıkış arayan Everton'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde etkili bir oyun sergileyen City, 51 ve 58'de Jesus'la farkı ikiye çıkardı: 2-0

Maçı bırakmayan Everton, 71'de Richarlison'la umutlandı: 2-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı ve 3 puanın sahibi Manchester City oldu.

Milli futbolcu Cenk Tosun bu mücadelede yedek kulübesinde yer aldı ancak süre alamadı.

Maçın detayları Skorer'de...