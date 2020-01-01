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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City-Everton: 2-1
01.01.2020 - 20:31 |

Manchester City-Everton: 2-1

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Manchester City, sahasında Everton'u Gabriel Jesus'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek sayısı Richarlison'dan geldi.

Manchester City-Everton: 2-1

Premier Lig'de hafta içi heyecanı yaşanıyor... Guardiola'nın Manchester City'si, yeni hocası Carlo Ancelotti ile çıkış arayan Everton'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde etkili bir oyun sergileyen City, 51 ve 58'de Jesus'la farkı ikiye çıkardı: 2-0

Maçı bırakmayan Everton, 71'de Richarlison'la umutlandı: 2-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı ve 3 puanın sahibi Manchester City oldu.

Milli futbolcu Cenk Tosun bu mücadelede yedek kulübesinde yer aldı ancak süre alamadı.

Maçın detayları Skorer'de...

Manchester City-Everton: 2-1

Manchester City-Everton: 2-1

 

 

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