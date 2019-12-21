Manchester City-Leicester maçının heyecanı Misli.com'da

Hafta içinde Lig Kupası’nda turlayan Man.City, Premier Lig’de ise son dönemde istikrar sıkıntısı yaşıyor. Bir hafta kazanıp, bir puan kaybı yaşayan Pep Guardiola’nın ekibi son olarak Arsenal deplasmanında 3 golle 3 puanı almasını bildi. Bu sonuçla ligde 6 maç sonra kalesini gole kapatan Man.City’de David Silva sakat. Savunmacı John Stones ve 13 gollü Agüero’nun ise antrenman eksiklikleri var ve durumları şüpheli.

Lig Kupası’nda hafta içini Everton deplasmanında geçiren Leicester City, rakibini penaltılarla kupanın dışına iterken, Çağlar Söyüncü oyuna sonradan dahil oldu. Ligdeki son maçında Norwich City’i ağırlayan Brendan Rodgers’ın ekibi, geriye düştüğü maçta beraberliği yakalasa da galibiyeti getirecel golü bulamadı ve 8 maçlık müthiş galibiyet serisine son vermiş oldu. Zirvenin 10 puan uzağında haftaya giren konuk ekipte önemli bir eksik yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında ligde oynanan son 5 maçın 4’ünün Man. City kazandı.

Şimdiye kadar Man.City’nin ligde oynadığı 17 maçın 15’inde en azından 3 gol atıldı.

Bu maç kadar Leicester City ligdeki 17 maçın 15’inde en azından 1 gol attı.









TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %32’den fazlası Man. City’nin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %19’u maçta en azından 3 gol atacağını düşünüyor.

PREMIER LİG UZMANI M. FEVZİ TANIRLI’NIN ÖNERİSİ…

Pep Guardiola, yardımcısını Arsenal’e verdi ve Arteta’yı kaybetti. Takımı için de aslında dönüm maçlarından birine çıkacak. Liverpool ile puan farkını zorlu Aralık ayı süresince kapatabilecekler mi? City bu maçı kazanmak zorunda ve de Guardiola bunu başarır. Tabii ki Premier’de Liecester’ın formu ve sıralamadaki yeri dikkat çekliyor. Savunmada çok iyiler, hücumda Vardy’nin yanında artık Iheanacho’yu da sanki 40 yıldır izler gibisiniz. Skorlar harika ve ligde 2.sırada yola devam ediyorlar. İlk golü attıkları maçlarda (9 maç) hiç yenilgisi olmayan iki takım var:Liverpool ve Leicester. Agüero’nun sakatlığı hızla düzeliyor ve artık belirsiz durumuna geçti ev sahibinde. David Silva ise oynamayacak. City kazanır ve 4,5 alt ya da City kazanır 3.5 alt seçenekleri güzel.