Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City - Manchester United (CANLI)
07.12.2019 - 20:23 |

Manchester City - Manchester United (CANLI)

Premier Lig'in 16. haftası Manchester City evinde Manchester United'ı konuk ediyor.

Manchester City - Manchester United (CANLI)

Lider Liverpool'un 14 puan gerisinde kalan Manchester City ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Manchester United, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Etihad Stadı'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı.

Manchester City - Manchester United (CANLI)

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodri, David Silva, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Jesus

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred, Lingard, James, Rashford, Martial

 

Sergen Yalçın: "Kötü bir oyunla mağlup olduk"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester City - Manchester United (CANLI)

Manchester City - Manchester United (CANLI)

Galatasaray'da Falcao sürprizi!

Galatasaray'da Falcao sürprizi!

Sergen Yalçın: "Kötü bir oyunla mağlup olduk"

Sergen Yalçın: "Kötü bir oyunla mağlup olduk"

Galatasaray - Alanyaspor (CANLI)

Galatasaray - Alanyaspor (CANLI)

Sıradaki Haber