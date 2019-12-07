07.12.2019 - 20:23 |
Manchester City - Manchester United (CANLI)
Premier Lig'in 16. haftası Manchester City evinde Manchester United'ı konuk ediyor.
Lider Liverpool'un 14 puan gerisinde kalan Manchester City ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Manchester United, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Etihad Stadı'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı.
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodri, David Silva, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Jesus
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred, Lingard, James, Rashford, Martial