Manchester City skoru koruyamadÄ±!

Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester City, iki kez Ã¶ne geÃ§tiÄŸi mÃ¼cadelede Tottenham ile 2-2 berabere kaldÄ±.Â

Zirve adayÄ± takÄ±mlarÄ±n kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ligin ikinci hafta mÃ¼cadelesinde Manchester City, Tottenham'Ä± Etihad StadÄ±'nda aÄŸÄ±rladÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Manchester City, 20. dakikada Raheem Sterling'in golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ã‡abuk toparlanan Tottenham, 23. dakikada Erik Lamela'nÄ±n aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla skoru 1-1'e getirdi. AtaklarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran Manchester City, 35. dakikada Arjantinli Sergio AgÃ¼ero'nun fileleri havalandÄ±rmasÄ±yla ilk yarÄ±yÄ± 2-1 Ã¶nde kapattÄ±.

Tottenham'da ikinci yarÄ±nÄ±n 56. dakikasÄ±nda oyuna dahil olan Lucas Moura, girdiÄŸi dakika iÃ§inde attÄ±ÄŸÄ± golle skoru 2-2'ye getirdi. Taraflar, kalan dakikalarda eÅŸitliÄŸi bozamayÄ±nca, mÃ¼sabaka bu skorla sona erdi.