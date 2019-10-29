Manchester City - Southampton canlı bahis heyecanı Misli.com'da

MANCHESTER CITY – SOUTHAMPTON

İngiltere Lig Kupası’nda tur atlayan ekibin son 8’e kalacağı maçta Manchester City ve Southampton karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

İngiltere Premier Ligi’nde şok Wolverhampton yenilgisi sonrası yeniden seri yakalayan ve Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yaparak grubunda zirvede yer alan Manchester City oldukça formda. Bu sezon oynadığı resmi maçlarda kaybettiği Wolverhampton maçı dışında her maçta gol bulan M.City, maçın net favorisi. Savunmacı Zinchenko’nun sakatlığının devam ettiği ev sahibinde İlkay Gündoğan dinlendirilebilir.

Premier Lig’de zaten iyi bir sezon geçirmeyen Southampton, cuma akşamı evinde Leicester City karşısında tarihi bir yenilgi alırken, antrenör Ralph Hassenhuttl bütün sorumluluğu aldığını açıkladı. Mutlaka bu hezimeti unutturmak için bir şeyler yapmalılar. Sol bek Ryan Bertrand’ın cezalı olduğu konuk ekipte Cedric Soares ve Moussa Djenepo’nun sakatlıkları var.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Southampton, M.City deplasmanında oynadığı son 9 maçın 8’ini kaybetti.

M.City Lig Kupası’nda 13 maçtır kaybetmiyor.

M.City, Southampton ile oynadığı son 5 maçı da kazandı.

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