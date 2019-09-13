13.09.2019 - 16:07 |
Manchester City’de Laporte 6 ay yok
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkmak isteyen Manchester City, sakatlık haberiyle sarsıldı. Guardiola’nın çok güvendiği isimlerden Aymeric Laporte’un 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
İngiltere Premier Lig’in güçlü kulübü Manchester City, kötü bir haberle sarsıldı. Pep Guardiola’nın sisteminde çok önemli bir yeri olan savunmacı oyuncusu Aymeric Laporte’un sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.
Bizzat Guardiola tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında, Laporte’un 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Dizinden ameliyat edilecek olan başarılı defans oyuncusunun büyük ihtimalle sezonun geri kalan bölümünde kullanılamayacağı aktarıldı.