Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier LigManchester City’de Laporte 6 ay yok
13.09.2019 - 16:07 |

Manchester City’de Laporte 6 ay yok

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkmak isteyen Manchester City, sakatlık haberiyle sarsıldı. Guardiola’nın çok güvendiği isimlerden Aymeric Laporte’un 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’in güçlü kulübü Manchester City, kötü bir haberle sarsıldı. Pep Guardiola’nın sisteminde çok önemli bir yeri olan savunmacı oyuncusu Aymeric Laporte’un sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

Bizzat Guardiola tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında, Laporte’un 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Dizinden ameliyat edilecek olan başarılı defans oyuncusunun büyük ihtimalle sezonun geri kalan bölümünde kullanılamayacağı aktarıldı.

Manchester City’de Laporte 6 ay yok

Manchester City’de Laporte 6 ay yok

Kévin N'Koudou'dan antrenmanda şık vuruşlar!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vahap Canbay, Arapgirspor’a transfer oldu

Vahap Canbay, Arapgirspor’a transfer oldu

Trabzonspor'da Onazi ve Kamil Ahmet takımla çalıştı

Trabzonspor'da Onazi ve Kamil Ahmet takımla çalıştı

Can Öncü antrenmanda kaza yaptı

Can Öncü antrenmanda kaza yaptı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sıradaki Haber