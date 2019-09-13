Manchester City’de Laporte 6 ay yok

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’in güçlü kulübü Manchester City, kötü bir haberle sarsıldı. Pep Guardiola’nın sisteminde çok önemli bir yeri olan savunmacı oyuncusu Aymeric Laporte’un sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

Bizzat Guardiola tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında, Laporte’un 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Dizinden ameliyat edilecek olan başarılı defans oyuncusunun büyük ihtimalle sezonun geri kalan bölümünde kullanılamayacağı aktarıldı.