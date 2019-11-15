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15.11.2019 - 15:54 |

Manchester City'ye CAS'tan ret

İngiliz devi Manchester City’nin Finansal Fair Play konusunda UEFA’nın soruşturmasına ilişkin CAS’a yaptığı başvuru resmen reddedildi.

Manchester City'ye CAS'tan ret

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’in önemli kulüplerinden Manchester City, büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. İngiliz kulübünün UEFA ile arasındaki Finansal Fair Play soruşturmasını durdurmak için 6 Haziran 2019’da CAS’a yaptığı başvurunun sonucu belli oldu.

Manchester City beklediği kararı alamazken, ret yanıtı geldi. Bundan sonraki süreçte UEFA’nın başlattığı Finansal Fair Play soruşturmasına göre yaptırımların gelmesi bekleniyor. Manchester City için 1 yıl Şampiyonlar Ligi’nden men kararı gündemdeydi.

Manchester Cityye CAStan ret

 

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