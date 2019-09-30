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30.09.2019 - 22:05 |

Manchester United - Arsenal (CANLI)

Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Arsenal'i konuk ediyor.

Manchester United - Arsenal (CANLI)

Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Arsenal'i konuk ediyor. Old Trafford'da oynanan mücadele saat 22.00'da başladı.8 puanla 11. sırada olan Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, Arsenal karşısında galibiyet alarak kulüpteki negatif havayı dağıtmak istiyor. Unai Emery'nin öğrencileri ise 11 puanla 8. sırada yer alıyor.

Manchester United - Arsenal (CANLI)

 

İLK 11'LER

Manchester United: De Gea; Tuanzebe, Lindelöf, Maguire, Young; McTominay, Pogba; James, Lngard, Pereira; Rashford.

Arsenal: Leno; Chambers, Sokratis, Luiz, Kolasinac; Xhaka, Torreira, Geundeouzi; Saka, Pepe, Aubameyang.

Manchester United - Arsenal (CANLI)

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