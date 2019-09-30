Manchester United - Arsenal! Old Trafford'daki zorlu mücadeleyi Misli.com'da canlı oyna...

Geçen hafta West Ham’a da 2-0 kaybederek 6 maçta sadece 2 kez kazanan takımda önemli oyuncularının sakat olması teknik adam Solskjaer’i zor duruma soktu. Shaw, Rashford ve Paul Pogba gibi önemli oyuncularının durumu henüz belli değil. Phil Jones, Martial, Dalot, Gomes, Bailly ise sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede takımını yalnız bırakacaklar. Premier Lig’de son olarak Aston Villa’yı 3-2 yenen Arsenal tarafında ise tek eksik Lacazatte. Rakibine oranla daha derli toplu ve bitirici olan Arsenal, kırmızı şeytanlara kendi evinde ter döktürebilir.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Manchester United, Arsenal ile Premier Lig'de oynadığı son 12 iç saha mücadelesinde yenilgi yüzü görmedi (8G 4B).

Manchester United’ın son 5 mücadelesi 2,5 ALT bandında tamamlandı.

Arsenal’ın son 10 mücadelesinin 7’sinde karşılıklı goller oldu.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’ dan bu karşılaşmaya bahis oynayan üyelerin çoğunluğu mücadelede karşılıklı gollerin olacağı düşüncesi yönünde (KG VAR).

dan bu karşılaşmaya bahis oynayan üyelerin çoğunluğu mücadelede karşılıklı gollerin olacağı düşüncesi yönünde (KG VAR). Karşılaşmanın başlama vuruşu ile birlikte öne çıkan canlı bahislerde ise “Sıradaki Gol” ve “İlk yarı / Maç Sonucu Gol Alt/Üst” seçenekleri ön planda yer alacak.

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

İki takımın da durumu karışık. Arsenal ite kaka Villa karşısında 3-2 kazandı ama İngiliz basınında sorulan en önemli soru şu: Bir sürü projemle geldim diyen Emery, Arsenal’e ne kattı? Cevap henüz hiç. Lacazette de sakatlanınca işler iyice zora girdi. Hem takım beklentilerin altında kaldı, hem de Emery. Man Utd ise daha beter durumda. Ligde gidiş çok kötü. Son olarak West Ham’a da kaybettiler. Hafta içinde de kupada Rochdale’i bile zar zor penaltılarla elediler. Solskjaer’e kesin gönderildi gözüyle bakılıyor ama yerine kimin geçeceği tartışmaları fazlasıyla var. Bu maçta Rashford da sakatlığı nedeniyle yok. Savunması sakar iki takımın maçı Lacazette ve Rashford’un yokluğuna rağmen yine goller çıkarabilir. Rashford’un yokluğu, Lacazette’ye göre daha büyük dezavantaj. Arsenal bu sahada son galibiyetini 2006’da, yani 12 sezon önce 1-0 ile almıştı ama yine de rakibinin moralsizliğinin hakim olduğu Old Trafford’da bu kez 1’den çok bulabileceğini düşünüyorum. (Deplasman 1,5 GOL ÜST)